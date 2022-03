Assume i contorni del giallo la morte nel centro di Venezia di Claudia Bernardi, ex modella di 53 anni.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato dentro la sua abitazione: ancora da accertare le cause del decesso, ma sul corpo sono stati trovati lividi e la vittima aveva un occhio nero.

A lanciare l’allarme il padre della donna, che ha chiamato la Polizia perché non riusciva a sentire la figlia da giorni. La porta della casa era chiusa dall’interno, ma la finestra principale era spalancata.

Non si escludono altre ipotesi, ma al momento la pista seguita e quella dell’omicidio. Probabile anche un incidente domestico, una caduta in casa in cui la donna ha battuto la testa.

Bernardi era molto conosciuta per il suo passato da modella, poi alcuni problemi di salute ne hanno fermato la carriera. Sul posto Polizia, Scientifica, medico legale e magistrato.

