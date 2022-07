Visite mediche e audizioni protette hanno confermato quanto una 13enne ha raccontato a suo padre. Ossia che il compagno della madre, con loro convivente, la obbligava da quando aveva 8 anni a subire atti sessuali e per convincerla a non parlare aveva minacciato di far del male alla mamma, ai nonni e al fratellino.

Ricevuta la confidenza della figlia, il padre si è rivolto ai carabinieri di Porta Portese, Roma, che hanno arrestato un 35enne di origine sudamericana attualmente in carcere.

