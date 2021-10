Per tutta la notte la Sicilia orientale è stata battuta da forti piogge e venti sostenuti per il passaggio del ciclone “MediCane”. Nelle province di Siracusa e Ragusa ci sono ancora temporali, così come, di minore intensità, nel Catanese. Una situazione che gli esperti definiscono “in evoluzione” anche se per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, solo un allagamento sulla strada di Priolo Gargallo, con conseguente chiusura della circolazione lungo la Statale 114.

Tanti gli uomini delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, dell’esercito impegnati sul campo, insieme a molti volontari.

Il territorio viene monitorato per accelerare eventuali interventi necessari.

