L’inquilino non paga l’affitto, il proprietario gli spara.

Succede a Palermo, in via Roccuzzo, dove un uomo di 37 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a sparare sarebbe stato il padrone di casa, perché l’affittuario non pagava le mensilità.

L’inquilino è stato colpito al culmine di una lite a cui ha assistito anche il padre della vittima, che è stato colto da malore.

Il ferito è stato portato all'ospedale Civico, il padre dell'inquilino è stato soccorso dai sanitari del 118.

In zona sono arrivate tre ambulanze (anche il proprietario che ha sparato, bloccato e picchiato dai vicini, è stato portato in ospedale) e diverse volanti.

Il 37enne non è in pericolo di vita, è vigile e cosciente: è stato colpito al collo, alla mano e a una spalla.

L'aggressore aveva due pistole regolarmente denunciate, per lui presto potrebbe scattare un provvedimento di fermo.

(Unioneonline/L)

