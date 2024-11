Non ha pianto ma ha passato il pomeriggio a guardare la porta d’ingresso della ludoteca la bambina di 5 anni rimasta sola alla sua prima festa di compleanno.

Succede a Cortona, in provincia di Arezzo: tutti gli invitati alla festicciola non si sono presentati. Costernati i genitori, che abitano a Castiglione del Lago, sul Trasimeno, dove la bimba frequenta l'asilo e dove il Comune sta ipotizzando di organizzare una festa riparatoria. Una manciata di chilometri separa Castiglione da Camucia, la parte moderna di Cortona, dove si trova l'unica ludoteca di una zona che comprende gran parte della Valdichiana aretina e il comprensorio del Trasimeno.

«Avrei capito se fossero venuti pochi bambini e sarebbero già bastati a far felice mia figlia, ma una defezione così, al cento per cento, proprio non riesco a spiegarmela», dice il padre al Corriere Fiorentino che a distanza di giorni non si spiega il perché. La famiglia aveva prenotato la ludoteca per 35 persone fra cui altri bambini ma nessuno si è presentato.

Secondo il genitore «non è una questione di origine nostra e della piccola», del Sud, «direi piuttosto che sia un problema culturale di come sono stati educati questi bambini e i loro genitori. Ma sia chiaro: noi non portiamo rancore nei confronti di nessuno».

