Non si placano le polemiche politiche dopo il naufragio della barca di migranti davanti del litorale di Cutro (Crotone), costato la vita a decine di persone, uomini, donne e anche bambini.

La Procura di Crotone indaga sui mancati soccorsi e sul rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex, che ha coinvolto anche i ministri dell'Interno Piantedosi e dei Trasporti Salvini.

I pm hanno chiesto i documenti relativi all'attività delle unità intervenute nella notte di domenica, con le indagini che vengono coordinate dai carabinieri.

L’opposizione va all’attacco di governo e maggioranza, con il Pd che chiede chiarezza sulle responsabilità, così come il Movimento 5 Stelle.

Sulla vicenda il ministro Piantedosi riferirà in Parlamento il 7 o l’8 marzo, ma l'opposizione va in pressing affinché riferisca in aula anche Salvini, che, da ministro delle Infrastrutture, detiene anche la delega a Porti e Guardia costiera.

