C'è un secondo indagato nell'inchiesta sul naufragio del veliero Bayesan, colato a picco durante una tempesta davanti alle coste palermitane il 19 agosto. Un disastro costato la vita a sei persone, tra cui il magnate inglese Mike Linch e la figlia.

Si tratta dell'ufficiale di macchine Tim Parker Eaton, iscritto nel registro degli indagati dopo il comandante James Cutfield. Quest’ultimo, indagato per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, nel corso degli interrogatori, pur in lacrime, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha l'obbligo di restare a disposizione dell'autorità giudiziaria e potrebbe lasciare l’Italia per tornare in Spagna, dove vive con la moglie.

