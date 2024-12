Tragedia a Tufino, in provincia di Napoli, dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere caduta da una scala all’interno di un'abitazione.

L’allarme per quanto accaduto è scattato in via Nola, con l’immediato intervento dei soccorritori del 118.

Sul posto anche i carabinieri per far luce sulla dinamica di quanto accaduto: indagini in corso.

(Unioneonline/v.l.)

