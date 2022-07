La magistratura potrebbe aprire un’inchiesta sulla vicenda di Federica Fabbris, 37 anni, che nei giorni scorsi si è presentata due volte al pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia per dei malesseri e che per due volte è stata rimandata a casa, senza alcuna diagnosi preoccupante. Ma che poi, tornata per la terza volta nello stesso ospedale, è morta un’ora dopo il ricovero, sul lettino del pronto soccorso.

Da quanto si apprende, la donna avvertiva dolori al collo e alla schiena e aveva un po' di febbre.

I sanitari l'avevano sottoposta agli esami del sangue, quindi anche al tampone per il Covid, risultato negativo. Accertamenti di routine, perché, evidentemente, le sue condizioni non sembravano preoccupanti. Poi però, al terzo accesso in pronto soccorso, il suo quadro è improvvisamente precipitato, fino al decesso.

Come detto, sull’accaduto potrebbe essere aperta un’inchiesta.

"L'Ulss 3 — dice in una nota l'azienda sanitaria — è vicina nel lutto alla famiglia, e mentre attende l'esito del riscontro diagnostico, doveroso per le modalità in cui è avvenuto il decesso, attraverso la direzione dell'ospedale ha avviato ogni verifica sull'assistenza offerta alla paziente, per assicurarsi della corretta gestione del caso".

