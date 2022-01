Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. È quanto si apprende da Palazzo Chigi.

La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Per quanto riguarda le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.

Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all'obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista inoltre una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo.

Palazzo Chigi, inoltre, ricorda che il nuovo decreto Covid sarà in vigore dal 20 gennaio e prevede l'obbligo di green pass almeno base proprio dal 20 gennaio per l'accesso alle attività che offrono servizi alla persona e solo dal 1 febbraio (o altra data, nel caso sia previsto dal dpcm attuativo) per uffici pubblici poste, banche e attività commerciali (salvo quelle per esigenze essenziali).

ESAMI UNIVERSITARI – Il ministero dell'Università e della Ricerca, dal canto proprio, ha inviato a tutti gli atenei una nota in merito allo svolgimento delle prossime prove, sedute di laurea ed esami. Il ministero ha previsto che, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio, garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti

con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

