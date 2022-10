Operazione congiunta di polizia e carabinieri a Milano nell’ambito delle indagini su un’aggressione avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville durante la quale erano stati esplosi dei colpi di arma da fuoco e due persone di nazionalità senegalese erano state gambizzate.

Nell’ambito del blitz sono stati arrestati i trapper Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Lamine Mohamed Saida).

Nell'ordinanza firmata dal gip Guido Salvini compaiono altri 9 indagati (solo uno ai domiciliari) e due minorenni, tutti legati all'entourage dei due artisti e accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo.

Nel suo provvedimento, il giudice scrive: “Emerge la totale astrazione dalla realtà in cui gli indagati vivono e agiscono con l'ego totalmente incluso in quello della banda che impedisce loro anche solo di percepire il disvalore e il peso delle azioni criminose poste in essere, peraltro esaltate nei video e nei pezzi musicali prodotti dal gruppo e diffusi via social, con un grave rischio imitativo quindi nei confronti di altri soggetti molto giovani". E ancora: "La forza del legame criminale esistente tra loro ha sicuramente rafforzato il proposito criminoso, istigando i singoli ad agire con una sempre maggiore violenza per emergere nel gruppo e scalare la gerarchia interna".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata