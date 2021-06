Alla linea della funivia del Mottarone i freni di emergenza potrebbero essere stati bloccati già da anni.

Questo quanto emergerebbe da alcuni video girati dal 2014 al 2018 da un videoamatore svizzero, Michael Meier, il quale ha inviato il materiale a un'emittente tv tedesca, dopo l'incidente avvenuto domenica 23 maggio. Nella tragedia hanno perso la vita 14 persone.

In queste immagini sarebbero visibili i cosiddetti "forchettoni", che bloccano i freni di emergenza, spiega la tv in un comunicato.

Per interessi di tipo tecnico l'uomo filmò la funivia del Mottarone tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018.

Le registrazioni sono state inviate alla procura di Verbania. Dopo l'incidente accaduto nella domenica di Pentecoste, Maier ha riguardato il materiale dell'epoca: "Mi sono accorto che anche in queste immagini questi forchettoni già si vedono. Già nel 2014 questi forchettoni erano usati con persone a bordo della cabina", ha affermato.

Il materiale sarà visionato dagli inquirenti.

Intanto nell’ambito delle indagini sui fatti si è reso necessario un nuovo sopralluogo. Si terrà lunedì prossimo e servirà a decidere le modalità con cui rimuovere la cabina, perché il consulente della Procura, Giorgio Chiandussi, ha bisogno di analizzare anche la parte alta della cabina 3 per fare delle valutazioni alla ricerca delle cause del disastro.

Lo stesso consulente ha fatto presente che la rimozione della cabina, per le analisi anche sulla parte superiore, è determinante per proseguire gli accertamenti per comprendere le cause della rottura del cavo traente.

Lunedì si studierà il modo di portare via la cabina, anche perché è un'operazione delicata e complessa. Per gli accertamenti irripetibili gli inquirenti dovranno notificare informazioni di garanzia agli indagati e alle persone offese.

Il numero degli indagati aumenterà probabilmente andando a coinvolgere, anche a garanzia, altri operatori della funivia e manutentori.

