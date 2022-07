Un morto, un disperso e quattro persone ferite tratte in salvo.

Questo il bilancio dello scontro tra una barca a vela e un motoscafo nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario, in provincia di Grosseto.

In seguito allo scontro, avvenuto attorno alle 17.30, la barca a vela si sarebbe spezzata in due e sarebbe affondata. L’impatto, dicono i soccorritori, sarebbe stato molto violento. Tra le quattro persone sopravvissute c’è un ferito grave, trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera e due elicotteri.

