Si fratturò la caviglia cadendo in un dirupo dove il compagno violento la raggiunse non per prestarle soccorso ma per sferrarle un pugno nell'occhio prima di soffocarla tappandole naso e bocca con una mano.

Sarebbe stata vittima di un femminicidio, Marta Maria Ohryzko, la trentaduenne ucraina morta il 13 luglio 2024 a Vatoliere di Ischia, secondo i carabinieri e la Procura di Napoli. Ad ucciderla, è l’ipotesi, il compagno di 41 anni Ilia Batrakov, già detenuto per questa vicenda, a cui ora viene contestato l'omicidio volontario pluriaggravato.

Le nuove accuse sono state notificate nella casa circondariale napoletana di Poggioreale, dove il cittadino russo è detenuto dal 15 luglio 2024, dopo la notifica di un provvedimento di fermo emesso dagli inquirenti per il reato di maltrattamento in famiglia aggravato dall'evento morte.

A dare una svolta alle indagini dei militari di Ischia sono state le intercettazioni ambientali e telefoniche, e le risultanze della consulenza autoptica. L'omicidio volontario viene contestato nella forma pluriaggravata dai motivi abietti e futili, e dal fatto che l'indagato avrebbe agito «approfittando di circostanze di tempo, luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa».

Ascoltato dai carabinieri all'epoca Batrakov raccontò che la sua compagna si era allontanata dalla roulotte nella quale vivevano dopo un litigio, per poi cadere nel dirupo fratturandosi una caviglia. Più volte, fu accertato, chiese invano aiuto col telefonino all'uomo prima di morire non per un'embolia provocata dalla frattura, come venne ipotizzato in un primo momento, ma uccisa, secondo le nuove risultanze investigative, dal quarantunenne russo.

