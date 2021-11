Aumenta in Italia il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri per i casi di coronavirus: nelle terapie intensive è al 6,2 per cento (contro il 5,3 del 18 novembre), nelle aree mediche sale all’8,1 per cento (rilevazioni del ministero della Salute al 25 novembre) contro il 7,1% precedente.

Sono i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione sono in forte crescita: 23.971 contro i 15.773 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile (34% come la scorsa settimana). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (sempre 45 per cento), come la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (21per cento).

L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 125 per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021) contro 98 per 100mila abitanti della scorsa settimana (12/11/2021-18/11/2021).

