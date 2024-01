Si presenta sotto casa della ex, disabile priva di uno dei due arti inferiori. La minaccia: «Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle». L'intervento dei carabinieri mette fine all'incubo: arrestato un uomo di 50 anni. È accaduto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli: ora l'uomo deve rispondere di atti persecutori.

L’ultima violenza ieri quando il 50enne, già noto alle forze dell'ordine e in evidente stato di alterazione psicofisica causata probabilmente dall'uso di stupefacenti, ha aggredito la donna, classe 1977, continuando a minacciarla anche in presenza dei carabinieri. È stato necessario l'intervento di un'altra gazzella per immobilizzarlo e trasferirlo in caserma.

Dove la vittima ha raccontato i suoi mesi di incubo: otto quelli della relazione, l’ultimo dei quali sotto lo stesso tetto, un periodo caratterizzato da vessazioni e umiliazioni continue. Il culmine sarebbe stato raggiunto con un messaggio di lui dopo l'ennesima lite, nel quale faceva riferimento alla smorfia napoletana, alla donna e al numero 77 (anno di nascita della compagna ma pure "le gambe" per la tradizione partenopea). La donna allora aveva deciso di farla finita e chiudere la storia. Nessuna denuncia, nonostante i quotidiani tentativi del 50enne di contattarla.

Aveva rifiutato ogni tentativo di riavvicinamento e, malgrado i 27 profili social creati dall'uomo - che lei aveva puntualmente bloccato - si è vista l'ex compagno davanti alla porta di ingresso dell'abitazione nella quale era andata a vivere con i genitori. Stando a quanto raccontato dalla vittima, erano giorni che non usciva: aveva preferito stare in casa proprio per paura che tutti quei messaggi e quelle minacce di morte o di dare fuoco a lei e suo padre si realizzassero. L'uomo - che in passato era già stato denunciato per analoghi episodi sia dalla prima sia dalla seconda moglie - è stato arrestato e trasferito in carcere. Perquisita la sua abitazione, nella quale i militari hanno trovato e sequestrato una dose di cocaina.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata