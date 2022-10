“O me o i tuoi amici”. Era uno degli aut aut che un 52enne aveva posto alla compagna, impedendole anche di frequentare la propria famiglia. Un incubo che non è finito neanche quando la relazione tra i due si è interrotta, tanto che l’uomo minacciava di condividere sul web le immagini dei loro momenti intimi, che aveva registrato a insaputa della donna.

Nel corso dell’ultima lite, la 47enne è stata colpita con uno schiaffo. Ora il suo ex è stato fermato a Brugherio.

Da quanto emerso, aveva avuto comportamenti di estrema gelosia, in casa aveva installato delle videocamere, spiava ogni movimento della vittima e ascoltava ogni conversazione telefonica.

Adesso però non potrà più avvicinarsi alla donna, come stabilito dal gip di Milano, ed è indagato per atti persecutori, interferenze illecite nella vita privata e accesso abusivo a un sistema informatico.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata