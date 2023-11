Tragedia a Milano, dopo la notte di Halloween: tre auto si sono scontrate alle 5 del mattino in viale Forlanini e il bilancio è pesantissimo: due morti e tre feriti – due gravi – tra le 12 persone a bordo, tra cui una bimba di 8 anni.

Le vittime sono un ragazzo di 26 anni, che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte, una Peugeot, e un 24enne, passeggero della stessa vettura, deceduto dopo il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari e medici del primo soccorso, anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot sarebbe sopraggiunta a velocità sostenuta travolgendo le altre due macchine – una Opel Zafira e una Golf - che erano in quel momento ferme, dopo essersi tamponate in maniera non grave, lungo l’arteria ad alto scorrimento che collega il centro abitato del capoluogo con l’aeroporto di Linate.

Sempre da quanto si apprende, a bordo della Peugeot viaggiavano sei giovani, di ritorno da una festa in maschera di Halloween. Per due di loro, come detto, lo schianto è risultato fatale.

Nel corso degli accertamenti, inoltre, uno dei conducenti delle auto coinvolte – la Golf, che avrebbe causato il primo tamponamento - è risultato positivo all’alcoltest.

Sulla terza auto coinvolta, invece, viaggiava una famiglia, padre, madre e figlioletta di 8 anni, rimasti tutti illesi.

