Sulla frontiera slovena «i controlli si sono rivelati proficui su una rotta particolarmente sensibile. Con Slovenia e Croazia stiamo lavorando per condividere un rafforzamento del controllo della frontiera esterna con la Bosnia. Non appena possibile ripristineremo la libera circolazione».

È quanto afferma in un'intervista al Messaggero il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Che precisa come dal Bangladesh arrivino sempre più spesso «migranti economici che sfruttano visti turistici ottenuti verso alcuni Paesi di transito. Stiamo lavorando con questi ultimi per porre un freno a tali dinamiche».

Salvini e la Lega hanno bocciato il Patto Ue sui migranti, e il ministro commenta: «Il Governo ha dovuto portare avanti un negoziato e una mediazione tra 27 Paesi che hanno sensibilità diverse. Abbiamo accettato, pertanto, un punto di equilibrio e il quadro normativo ora è più favorevole all'Italia».

Rispetto al Medio Oriente, «il conflitto - dice - sembra alimentare nuovi estremismi. Preoccupa soprattutto una recrudescenza dell'antisemitismo. È presto per dire se la situazione possa poi determinare un innalzamento del rischio terroristico. Noi comunque abbiamo elevato il livello di attenzione».

Quello dei lupi solitari «è il tipo di rischio che temiamo di più ma la capillare attenzione ai soggetti che possono essere attratti da queste dinamiche ha finora scongiurato il pericolo».

Per il 25 aprile «come per ogni ricorrenza carica di significati simbolici sono predisposti specifici servizi di prevenzione. C'è attenzione ma senza allarmismo perché non ci sono elementi specifici di preoccupazione».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata