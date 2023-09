Stava passeggiando con il suo cane per le vie del centro di Monza, quando due ragazzi di vent’anni hanno iniziato ad accarezzare l’animale. Lui li ha mandati via e, per tutta risposta, i giovani lo hanno brutalmente aggredito.

La vittima è un 53enne inglese di origine russa. I due ventenni lo hanno colpito con pugni e spintoni, fino a farlo cadere a terra. Uno gli si è poi avventato contro staccandogli una parte dell’orecchio con un morso.

Il malcapitato, soccorso e trasportato in ospedale, è stato medicato: i medici gli hanno diagnosticato il distacco di circa 2,5 centimetri della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi di 30 giorni.

Poco dopo, grazie anche alle immagini delle telecamere e alle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito alla scena, gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato il ventenne, che è stato denunciato per lesioni aggravate.

