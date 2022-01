La diocesi di Terni, Narni e Amelia si appresta ad accogliere il nuovo vescovo, monsignor Francesco Antonio Soddu, nato 62 anni fa a Chiaramonti, nel Sassarese. A lungo ha esercitato a Sassari e a Cagliari, poi è diventato direttore nazionale della Caritas. La nomina come vescovo di Terni l’ha fatta Papa Francesco lo scorso 29 ottobre.

Il presule sarà ordinato nella cattedrale di Terni mercoledì alle 10.30, per imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del suo predecessore, monsignor Giuseppe Piemontese. Con lui officeranno la celebrazione anche monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo metropolita di Sassari, e monsignor Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

"Sento di appartenere a questo popolo di Terni come fratello, amico e per grazia di Dio anche pare”, le parole di Soddi. “Il mio ministero sarà infaticabile, bisogna partire dai poveri per abbracciare tutti, iniziando dagli ultimi si può sconfiggere anche la pandemia. Interessarsi di tutti per il bene comune è il cammino che ci indica anche il papa con l'enciclica Fratelli tutti", ha aggiunto.

A causa delle norme anti Covid solo un numero ridotto di persone potrà partecipare in presenza alla celebrazione: in cattedrale ci saranno 35 tra cardinali, arcivescovi e vescovi, 110 presbiteri e diaconi, familiari e corregionali del vescovo ordinando e circa 40 autorità. Altri invitati potranno seguire la celebrazione liturgica dalle sale dell'attiguo Museo diocesano e capitolare. I fedeli potranno unirsi da altre chiese dove saranno predisposti degli schermi.

