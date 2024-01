Banca dati aperta, domande pubbliche e data del test rinviata. Sono le novità che arrivano per tutti gli aspiranti medici, che nel 2024 tenteranno la fortuna per immatricolarsi nel corso di laurea. Per iniziare, la prima sessione delle prove – prevista per febbraio – è stata posticipata. La conferma viene dal ministero dell'Università. Verrà inoltre superato il sistema del Tolc Med, che il ministro vorrebbe archiviare subito.

Quest'operazione richiede del tempo in più per consentire al Cisia di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati. Il Tolc Med – gestito dal consorzio Cisia – dall'anno scorso ha sostituito la prova unica nazionale ed è anche finito nell'occhio del ciclone dopo i numerosi ricorsi presentati al Tar dai partecipanti.

Le domande del nuovo test per accedere a Medicina dunque saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica. Quindi, gli studenti prima del test potranno esercitarsi sui quesiti che potrebbero ritrovare anche il giorno della prova. Il sistema è come quello per superare la prova scritta della patente.

