Paura a Pantelleria, a partire dalla serata di ieri, dove un incendio di proporzioni “preoccupanti” ha reso necessario evacuare diverse abitazioni.

Il rogo è divampato nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale dove le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, hanno rapidamente divorato ettari di vegetazione.

Tra le ville sgomberate ci sarebbero anche quella del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

GRANDE PAURA – "Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso, qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima", racconta in un tweet la giornalista Myrta Melino che ha una abitazione sull'isola assieme a Marco Tardelli. "Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme a un (o più) piromane. Questo è un crimine", scrive in un post su Instagram l'attore Claudio Santamaria, che si trova a Pantelleria insieme alla moglie Francesca Barra, giornalista.

Impegnati i forestali sul versante nord della Cuddia di Gadir. I volontari comunali, invece, stanno operando sul versante mare. Partite nella notte per l'isola col traghetto da Mazara del Vallo diverse squadre della Protezione civile.

"Stanno intervenendo due canadair da questa mattina per spegnere gli ultimi focolai ancora rimasti accesi". Adesso dopo lo spegnimento faremo la conta dei danni che sono importanti" le parole questa mattina del sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo.

L’INCHIESTA – Nel frattempo la Procura di Marsala, diretta da Roberto Piscitello, ha aperto un'inchiesta. Ancora incerta la natura del rogo. Due i punti di innesco lontani 400 metri l'uno dall'altro, dato che potrebbe essere compatibile anche con un evento accidentale. I pm stanno acquisendo i rilievi fotogrammetrici e tutte le ordinanze comunali sulla prevenzione e sulla gestione dei roghi.

