Greco al classico e matematica allo scientifico. Per gli studenti italiani l’attesa è finita, con la pubblicazione delle materie per la seconda prova della maturità. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha oggi firmato l’ordinanza che disciplina l’esame, in programma per il prossimo 19 giugno, che interesserà circa mezzo milione di maturandi.

Ma le notizie non sono finite qui, con tutte le altre indicazioni: Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. E ancora: Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell'indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione “Viticoltura ed enologia”).

A giugno matematica sarà anche la disciplina per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo dello Scientifico; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

(Unioneonline/v.f.)

