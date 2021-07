Compleanno importante per Sergio Mattarella che oggi compie 80 anni. Una cifra tonda che si inserisce nell'ultimo anno del suo settennato al Quirinale e che precede di pochissimi giorni l'inizio del semestre bianco, cioè quel lasso temporale che costituzionalmente vieta ai presidenti della Repubblica lo scioglimento delle Camere.

LA GIORNATA – Per il presidente una giornata al Quirinale e in famiglia, con figli e nipoti e gli auguri dal mondo della politica, ma anche dello sport, dello spettacolo, della scuola, dall’Italia e dal mondo, tanto che l’hashtag #Mattarella è già diventato "trend topic" su twitter.

Non è ancora tempo di bilanci, ma senz’altro un presidente che verrà ricordato per il gravoso compito della gestione del Paese nei mesi terribili della pandemia. Fu tra i primissimi ad annunciare, preoccupato dall'ondata no-vax, che si sarebbe vaccinato, naturalmente seguendo i tempi. E anche allora un'altra immagine si impresse nella memoria degli italiani: quella di un presidente quasi invisibile in una sala d'attesa dello Spallanzani, seduto tra tanti in attesa del proprio turno per l'iniezione.

Ottantanni ben portati, quindi. Anche fisicamente. Un'energia che gli sta permettendo di governare anche la fase di ripresa post-pandemica. Con razionalità e prudenza, anzitutto, e in piena sintonia con gli italiani in questa voglia di riscatto che hanno rappresentato gli europei di calcio.

GLI AUGURI – Non a caso, fra i primi auguri arrivati quelli del ct della nazionale Mancini, protagonista di un video di omaggio al presidente che verrà diffuso nelle prossime ore, e con protagonisti anche Gianni Morandi, Stefano Accorsi e Paolo Fresu, Irene Grandi e Bebe Vio, Nicole Orlando e Fiona May, Piefrancesco Favino, Giorgio Panariello e molti altri.

“In questa ricorrenza speciale, voglia gradire i miei più sinceri auguri di buon compleanno, ai quali unisco un sincero ringraziamento per l'alta testimonianza di cui è ogni giorno protagonista", gli scrive in una lettera il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “Con il Suo esempio - prosegue Casellati - concorre a rinsaldare il senso di appartenenza nazionale in una collettività che, specialmente in questo momento storico, ha bisogno di messaggi di fiducia e di speranza”.

Dai partiti una valanga di attestati di stima e di auguri già di prima mattina. Tra gli altri quelli di Piero Fassino, Ettore Rosato, Luigi Di Maio, Maria Elena Boschi, Simona Malpezzi, Giovanni Toti, Patrizio Bianchi, Elena Bonetti e molti altri.

