Il governo per il momento non ha preso alcuna decisione sull'obbligo di mascherina su treni, aerei e navi dopo il 15 giugno. Secondo quanto si apprende, solo pochi giorni prima del 15 giugno, in base alla situazione epidemiologica, si prorogherà o toglierà l’obbligo di indossare la protezione.

A metà giugno dunque cadranno tutte le residuali restrizioni ma resta aperto il confronto per i passeggeri dei mezzi del trasporto pubblico: la direzione comunque sembra essere quella di una proroga della misura oltre quella data (qui l’ultimo bollettino Covid in Sardegna, qui in Italia).

LA SCUOLA – Quanto all’altro ambiente in ballo, ossia la scuola, è ormai certo che i ragazzi che dovranno fare la maturità si presenteranno con le mascherine. Se dal primo maggio non sono più obbligatorie in bar, ristoranti e stadi, lo saranno ancora, in classe, fino alla fine dell'anno scolastico e dunque anche per gli esami di maturità e di terza media.

Così è stabilito nel provvedimento di marzo che ha previsto le nuove regole per la gestione dei positivi a scuola: appare remota l'ipotesi che intervenga un nuovo decreto o una modifica legislativa a quello ora divenuto legge che permetta ai maturandi di sostenere l'esame senza mascherina. Non ci sarebbero neanche i tempi tecnici per farlo.

L’obiettivo, comunque, è entrare in aula a settembre senza mascherina.

