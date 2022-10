Si sono costituiti al carcere di Arezzo Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, entrambi condannati a tre anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni morta proprio per sfuggire al tentativo di stupro.

I due saranno detenuti in regime di semilibertà. Si tratta di una misura alternativa che prevede il lavoro esterno al carcere e la possibilità anche di soste a casa, secondo un programma da stabilire, con rientro in carcere per la notte.

I fatti sono avvenuti il 3 agosto 2011, Martina precipitò dalla terrazza di una camera d’albergo a Palma di Maiorca, nel tentativo di sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura. La ventenne era in vacanza nell’isola spagnola assieme ad alcune amiche, nello stesso albergo si trovavano i due imputati, residenti a Castiglion Fibocchi, nell’Aretino.

I due sono stati condannati a tre anni per tentata violenza sessuale. Non è stata contestata la “morte come conseguenza di altro reato” perché la Cassazione spiegò che “l’unica verità processuale che trova conferma è quella del tentativo di violenza sessuale”. Per la difesa dei due ragazzi Martina si era suicidata

Il padre di Martina si era lamentato pubblicamente del fatto che la condanna, a distanza di mesi, non fosse ancora eseguita. I due imputati si sono costituiti dopo che, nell’udienza svoltasi al tribunale di sorveglianza nei giorni scorsi, è stata respinta la loro richiesta di messa in prova ai servizi sociali.

“Se Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono in prigione vuol dire che mancava ancora un pezzetto al cammino della giustizia, e adesso è stato compiuto. Perché il tempo passava, noi cercavamo di capire cosa stava succedendo ad Arezzo e Firenze, ma la decisione non arrivava mai. Ora giustizia è fatta”, queste le parole dei genitori della ragazza, riferite da uno dei loro legali, l’avvocato Luca Fanfani.

