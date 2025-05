Vincenzo De Luca, intervenendo al Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’Ambiente, ha commentato anche il caso di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex di 18 anni ad Afragola.

E le sue dichiarazioni fanno discutere, perché il presidente della Regione Campania ha detto che è un «problema» il fatto che la ragazzina a 12 anni avesse già un fidanzato.

«Ho letto sui giornali la vicenda, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando ne aveva 12, non so, è difficile», ha affermato, venendo subito interrotto da Valeria Angione, influencer che era sul palco e faceva parte della giuria. «Il problema è il ragazzo che l’ha ammazzata, non mi sento di dare la colpa a lei che si è fidanzata a 12 anni, mi fa male sentire queste cose».

De Luca però ha replicato: «Sto dicendo un’altra cosa. Concordo che la violenza è sempre violenza. Ma per te è normale che una ragazza di 12 anni, una bambina, si fidanzi senza che nessuno dica niente? Per me questo è un problema. Poi non c’è dubbio, siamo tutti liberi e la donna deve presentarsi come vuole, anche mettersi mezza nuda. Ma da padre ti dico che forse, siccome nel mondo ci sono persone con un po’ di disturbi e fragilità, è ragionevole avere un po’ di prudenza. Non contesto il tuo diritto, ti dico: cerchiamo di essere umani e capire qual è la realtà vera, altrimenti moriamo di ideologismi».

(Unioneonline)

