I corpi senza vita di un uomo e di una donna, marito e moglie, sono stati ritrovati a Serranova, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Sui cadaveri i segni di colpi di arma da fuoco.

L’allarme è stato lanciato da un parente che ieri mattina, non vedendo Antonio Calò, 64 anni, al bar come di consueto, in serata è andato a casa sua, ha suonato alla porta ma non ha ricevuto risposta e si è preoccupato. Ha chiesto l’intervento dei carabinieri che, nell'abitazione della coppia, ha trovato il cadavere dell’uomo e quello della moglie Caterina, 70 anni.

L’arma utilizzata non è stata ancora ritrovata, viene esclusa quindi l’ipotesi di un gesto volontario: gli inquirenti seguono la pista del duplice omicidio.

(Unioneonline/s.s.)

