«Vorrei mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino: lei ha fatto un’intervista dove dice “Perdonatemi, perché mio figlio è un mostro”. Sì, signora: suo figlio è un mostro».

Sono pesanti le parole scelte da Mara Venier a Domenica In, rivolte a Sabrina Paulis, la madre sarda di Alessandro Impagnatiello, che ha confessato il delitto di Giulia Tramontano, sua fidanzata incinta.

E le reazioni non si sono fatte attendere: la donna aveva rilasciato un’intervista nella quale chiedeva perdono per aver messo al mondo un ragazzo che si è rivelato un assassino. E la conduttrice ha voluto sottolinearlo, ritirandola in ballo.

Le dichiarazioni della Venier hanno scatenato numerose reazioni, che l’hanno costretta a fare alcune precisazioni successive: «Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l'intervista della mamma a La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa povera mamma soffrire in questo modo. Quando ho detto: "suo figlio è un mostro". Se ho sbagliato le chiedo scusa, ma io sono vicino anche alla sua famiglia. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha straziato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano», ha aggiunto poi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata