Torna in libertà, dopo 26 anni tra carcere e domiciliari, il pentito di mafia Gaspare Spatuzza.

Spatuzza, 59 anni, ha infatti ottenuto la liberazione condizionale e per cinque anni dovrà osservare alcune prescrizioni, come non frequentare «abitualmente» pregiudicati o non uscire dalla provincia in cui abita senza autorizzazione.

Spatuzza è stato arrestato nel 1997. Condannato all'ergastolo per le stragi organizzate da Cosa Nostra, dopo 11 anni di carcere ha deciso di collaborare con i magistrati.

Le sue dichiarazioni sono servite, tra l’altro, a mandare a processo per le stragi di Capaci e via D'Amelio anche Matteo Messina Denaro, procedimento ancora in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Caltanissetta.

Durante la detenzione Spatuzza, ha iniziato un percorso di conversione religiosa e chiesto il perdono alle vittime.

