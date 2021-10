Duro colpo al patrimonio della mafia corleonese con un sequestro di beni per un valore superiore ai 4 milioni di euro nel corso di un’operazione dei carabinieri disposta dal tribunale di Palermo.

Il Ros ha eseguito in particolare una confisca di tre milioni e mezzo di euro nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina, rispettivamente nipote e fratello del boss Totò Riina, nonché di Rosario Salvatore Lo Bue, soprannominato "Saro Chiummino", e del figlio Leoluca. Un altro provvedimento di sequestro per 600mila euro riguarda Giampiero Pitarresi, che aveva fornito assistenza a Provenzano nel corso del suo viaggio in Francia per essere sottoposto a un intervento chirurgico a Marsiglia.

Oggetto della confisca sono abitazioni, conti correnti, libretti di risparmio, terreni e beni aziendali.

Totò Riina (Ansa)

