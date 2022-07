Macabro ritrovamento in provincia di Rovigo dove pezzi del corpo di un uomo, chiusi in alcuni sacchi neri per l’immondizia, sono stati ritrovati tra Villanova del Ghebbo, vicino a una chiusa che blocca l’acqua di un canale, lungo il percorso dell’Adigetto e sotto un ponte a Lendinara.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

La prima parte recuperata è stata la gamba sinistra, che appartiene a una persona di carnagione bianca e dalle condizioni sembra che non fosse rimasta in acqua per molto tempo. A Lendinara il tronco e la testa di un uomo, a Villanova le due braccia. Per la ricostruzione del cadavere manca quindi solo la gamba destra.

La vicenda fa tornare alla mente una storia simile, quella del corpo ritrovato senza testa il 4 aprile scorso lungo la sponda del Po a Occhiobello, sempre nel Rodigino, in un borsone nero. Era di una giovane donna che è rimasta finora senza identità.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata