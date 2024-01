Tocca a Milano quest'anno festeggiare la vincita milionaria della Lotteria Italia. È stato venduto proprio nel capoluogo lombardo, infatti, il biglietto F 306831 che ha regalato cinque milioni di euro al suo possessore. L’anno scorso era stato venduto a Bologna. Il secondo premio, da 2,5 milioni, è andato invece a Campagna, nel Salernitano, mentre il terzo - da 2 milioni - ad Albuzzano, in provincia di Pavia. Gli ultimi due premi di prima categoria, rispettivamente da 1,5 e da 1 milione di euro, sono stati venduti a Roncadelle, nel Bresciano, e nel paese di Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Quest'anno l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha assegnato in totale 210 premi per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro. Di questi 15 (cinque in più rispetto al 2022) sono stati da 100 mila euro, mentre i restanti da 20 mila. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti, invece, è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro.

Tre premi di prima categoria su cinque sono andati alla Lombardia, l’anno scorso stessa sorte toccò al Lazio.

La Sardegna sorride con un premio di seconda categoria, 100mila euro, vinto con il biglietto P 192527 venduto a Quartu. E due premi di terza categoria, da 20mila euro: uno vinto a San Sperate (biglietto D 090300), l’altro a Olbia (E 151182).

L'edizione 2023 della Lotteria Italia ha fatto riscoprire la passione degli italiani per il gioco, con una vendita complessiva dei biglietti che ha raggiunto i 6,7 milioni di unità, facendo segnare un +10% rispetto all'anno precedente (+8% in Sardegna).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata