Ha atteso a bordo della sua auto, poi ha abbassato il finestrino e ha esploso diversi colpi con la pistola. È successo la notte del 9 marzo, a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 30 anni ha aperto il fuoco contro un 28enne, ferendolo in modo non grave. L’aggressione è avvenuta in pieno centro, dove il trentenne, dopo aver atteso a bordo della sua auto, ha abbassato il finestrino e ha esploso diversi colpi di pistola. Le ragioni dell’attacco sono ancora da chiarire.

Il 28enne, colpito dai proiettili, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato, ma non è in pericolo di vita. L’aggressore, che ha continuato a inseguire la vittima e a sparare anche dopo il primo episodio, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e per violazioni alle normative sulle armi.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire i momenti cruciali dell’episodio. I Carabinieri, infatti, hanno eseguito un sopralluogo sul luogo del fatto, rinvenendo bossoli e ogive, che sono stati sequestrati come prova. Le indagini hanno rivelato che l'arma utilizzata dal trentenne era una pistola a salve, opportunamente modificata per sparare munizioni vere, e illegalmente detenuta. Il trentenne si trova ora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini continuano per fare luce sul movente dell’aggressione.

(Unioneonline/v.f.)

