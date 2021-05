E’ finito in ospedale il 39enne accoltellato dal coinquilino al culmine di una lite domenica scorsa a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero cominciato a discutere sul pranzo. Ma sarebbe stata una bestemmia contro l'Islam a mandare davvero in bestia il 60enne egiziano che si è avventato contro il suo coinquilino cercando di ferirlo al petto con un fendente.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, la vittima ha rimediato una ferita al braccio sinistro a cui sono stati dati 12 punti di sutura.

L'aggressore, poi, si è barricato in camera da letto e i militari, arrivati sul posto chiamati da un terzo amico, hanno dovuto lavorare parecchio per farlo uscire dalla stanza. L'aggressore è risultato avere precedenti penali e una condanna a due anni di reclusione per aver provocato lesioni gravi al proprio figlio nel 2017.

(Unioneonline/D)

