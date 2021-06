Un uomo di 35 anni è finito in ospedale con ustioni di secondo grado al collo e al torace a seguito di un'aggressione da parte della sua compagna.

La donna, 30 anni, avrebbe cercato di dargli fuoco dopo una lite.

È accaduto nella notte a Caronno Varesino, in provincia di Varese.

Secondo quanto emerso finora, intorno alle 4 del mattino tra i due sarebbe scoppiata la lite e la trentenne, forse utilizzando dell'alcol e un accendino, lo ha aggredito.

Trasportato in ospedale a Varese il 35enne non è ancora stato dimesso, ma non sarebbe in gravi condizioni e ha comunicato di non volere sporgere denuncia.

Sulla vicenda sono ancora in corso accertamenti.

(Unioneonline/v.l.)

