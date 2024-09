Una lite forse per una coperta o un materasso conteso sfocia tragicamente in omicidio, con uno dei contendenti – due clochard che dormivano sul lungomare di Napoli – che ha accoltellato l’altro alla gola, senza lasciargli scampo.

Dopo la scoperta del delitto – avvenuto in un giardinetto in via Ghisleri – sono iniziate le indagini condotte dalla Squadra mobile, che hanno permesso di identificare il responsabile dell’accoltellamento: si tratta di un 33enne tunisino, senza fissa dimora. Di origine tunisina anche la vittima, un 30enne.

Il responsabile è stato rintracciato in piazza Garibaldi, anche grazie all'ausilio dei militari dell'Esercito Italiano, e messo in manette.

