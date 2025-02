«Sono cose del mio passato, non fanno più parte della mia vita. Volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello».

Rita De Crescenzo, la controversa tiktoker napoletana, famosa da ultimo per essere stata la principale “animatrice” dei viaggi di pullman a Roccaraso, replica sui social alla notizia della sua imputazione in un processo per droga.

«Sono cose vecchie, che io ho già raccontato, non fanno parte più della mia vita. Dovete fare sempre casini, mo che è il mio momento, un momento bello che sto passando volete sporcarmi. Lasciatemi in pace, in passato tutti quanti abbiamo fatti i peccati», aggiunge.

La donna è imputata in un processo, la cui udienza di oggi è stata rinviata, su una rete di spaccio di droga nell'area del Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli. Accuse che risalgono a fatti di quasi dieci anni fa rispetto alle quali De Crescenzo si è sempre detta innocente, ribadendo anche oggi nel suo video su Tik Tok che lei non ha mai spacciato, ma ha solo consumato droga nel suo passato: «Ne ho fatto uso, ma non l'ho mai venduta».

