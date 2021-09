In Italia si registrano altri 4.061 casi di positività al Covid-19, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute giovedì 23 settembre 2021.

Con 321.554 i tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime ore, il tasso di positività è dunque dell'1,3%, in lieve calo

rispetto all'1,4% di ieri

Le nuove vittime mietute dall’epidemia nel nostro Paese sono invece 63.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 505 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 11 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 30 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, 146 meno di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi di Covid complessivamente accertati in Italia salgono a 4.649.906, i morti totali sono invece130.551.

Infine, i dimessi e i guariti complessivi da inizio emergenza sono invece 4.414.272, con un incremento di 5.466 rispetto a ieri,

mentre gli attualmente positivi sono 105.083, con un calo di 1.476 casi nelle ultime 24 ore.

