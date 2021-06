Paura in un asilo a Roma, allagato a causa del nubifragio che sta interessando la Capitale.

Quaranta bambini sono rimasti bloccati all'interno, e con loro sei adulti.

A quanto riferito dai vigili del fuoco, tutti sono stati soccorsi ed evacuati. I piccoli sono stati portati in un albergo vicino e sono stati contattati i genitori per riprenderli. Sul posto anche la polizia locale del XV Gruppo.

Sono circa 50 gli interventi effettuati finora dai vigili per la messa in sicurezza delle strade e per l'agevolazione della viabilità. Gli interventi hanno riguardato in particolare il quadrante nord della città e soprattutto via Cassia e Ponte Milvio con Corso Francia trasformata in un vero e proprio “fiume in piena”.

