Quando i loro turni di lavoro coincidevano, lasciano in casa da sola per ore la figlioletta di 5 anni. Dopo una segnalazione – probabilmente di un vicino che si era reso conto della situazione -, i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore.

La coppia vive a Stradella, in provincia di Pavia. Come verificato dai carabinieri, in più occasioni madre e padre si sono allontanati per i turni di lavoro di otto ore e la bambina è rimasta senza custodia. I militari, durante l’intervento, hanno trovato proprio la piccola da sola: stava giocando con il gattino e mangiava dei popcorn.

Il caso è stato segnalato ai servizi sociali e alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Milano.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata