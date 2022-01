La prof si rifiutava di indossare in classe la mascherina Ffp2 al posto della chirurgica, nonostante fosse stato rilevato un caso di positività tra gli alunni, e gli stessi studenti hanno deciso di abbandonare l’aula.

La protesta è andata in scena in una scuola media di Modena, la docente ha ripreso i ragazzi mentre uscivano col telefonino e ha contattato le forze dell’ordine per farli rientrare, ma è stato un clamoroso autogol. Già, perché la prof non aveva il Green pass rafforzato – obbligatorio da metà dicembre per la categoria – e per lei è scattata una multa da 400 euro.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, riferita anche dal genitore di uno degli studenti, la docente avrebbe anche espresso posizioni negazioniste in merito all'esistenza del Covid. L'episodio è avvenuto a fronte anche del fatto che la docente era stata già invitata in altre occasioni a indossare la mascherina Ffp2.

"A proposito di responsabilità...", è l'amaro e stringato commento del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ferma condanna" da parte del Comune di Modena con l'assessore alla Scuola Grazia Baracchi "nei confronti di quegli insegnanti, per fortuna molto pochi, che non osservano le leggi e si comportano in modo irresponsabile e diseducativo". Sul fatto, spiega il Comune, "stanno facendo luce le autorità giudiziarie".

Sono in corso accertamenti per capire perché l’insegnante fosse in classe senza Green pass.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata