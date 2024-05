Una lite condominiale per un parcheggio conteso finisce a colpi di pistola: l'arma però non funziona bene e nessuno rimane ferito, con l'uomo che spara che finisce arrestato.

È quanto accaduto a Napoli.

La lite era cominciata per un parcheggio conteso nei garage ed è degenerata fin quando un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, ha estratto una pistola e esploso due colpi contro il suo vicino di casa di 36 anni. Il primo colpo, a causa di un malfunzionamento dell'arma, non è andato a segno, così come il secondo, anche grazie all'intervento di una terza persona.

Grazie alle indagini subito avviate dai Carabinieri della stazione di Poggioreale e dalla Polizia del Commissariato di Poggioreale, il 33enne è stato rintracciato a Ponticelli. Recuperata anche la pistola utilizzata per sparare, una scacciacani modificata per esplodere proiettili veri, calibro 8 millimetri.

L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma clandestina, ricettazione, minacce aggravate e violenza privata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata