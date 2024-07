«Dopo la sentenza di condanna ho avuto uno choc e ho perso la memoria». Sono state queste le parole di Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzi, ascoltata dai carabinieri di Brescia come persona informata sui fatti.

La donna ha riferito di aver dormito con il compagno e il figlio a Cannes dopo aver lasciato l'Italia e di aver smarrito il suo telefono cellulare proprio durante il soggiorno in Costa Azzurra. Poi ha aggiunto: «Fino alla sera della sentenza io, Giacomo e nostro figlio siamo stati insieme. Non so che fine abbia fatto Giacomo mentre io e mio figlio siamo tornati in Francia con un passaggio in auto e poi mi sono ritrovata su un treno per Milano» ha fatto verbalizzare la compagna di Giacomo Bozzoli che, intanto, è ancora ricercato dopo aver fatto perdere le tracce in concomitanza con la sentenza all’ergastolo relativa all’omicidio di suo zio Mario Bozzoli e alla distruzione del cadavere.

(Unioneonline)

