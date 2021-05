Tutta l’Italia stamattina si sveglia in zona gialla, per la prima volta dall’introduzione dei colori.

Dai centri storici alle spiagge, ormai gli italiani sembrano sentirsi già in bianco, come se non ci fosse più alcuna restrizione contro la pandemia.

Sabato notte centinaia di persone a Bologna in piazza Verdi, senza distanze e con lancio di bottiglie all'arrivo della polizia. Assembramenti anche a Campo de Fiori a Roma, con una bomba carta tirata contro la municipale. Gente in spiaggia a Gallipoli, nel Leccese, pur con una temperatura non ancora da bagno. A Rimini si è ballato tra i tavoli di un locale senza mascherine e il titolare è stato pluri-multato dagli agenti intervenuti.

In Sicilia assalto a Taormina, dove si sono notati anche turisti stranieri, e al mare di Giardini Naxos, per prendere il sole e fare il bagno. Ancora a Roma chiuse strade e piazze della movida in quartieri come Trastevere per disperdere i capannelli di giovani.

A Venezia decine di migliaia di turisti e parcheggi pieni già a metà mattinata. A Napoli folla sul lungomare e nelle piazzette del centro, ma anche nei centri vaccinali aperti di notte.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata