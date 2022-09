Urne aperte da pochi minuti per i 50.869.304 di italiani che oggi sono chiamati a scegliere i rappresentanti del nuovo parlamento. Dei 46.127.514 elettori il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera, ma anche per eleggere i Senatori della Repubblica.

Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

Gli elettori sardi sono 1,3 milioni, suddivisi in 1.836 sezioni, chiamati ad eleggere 11 deputati e 5 senatori. Sette deputati e tre senatori vengono eletti con il metodo proporzionale e i listini bloccati, mentre quattro deputati e due senatori saranno eletti nei collegi uninominali. Si vota fino alle 23.

(Unioneonline/EC)

