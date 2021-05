Voleva omaggiare Franco Battiato nel giorno della scomparsa inviando il verso di una sua canzone alla moglie. Ma lei, suggestionata, ha pensato che il marito volesse compiere un gesto estremo e ha chiamato i carabinieri.

Il curioso episodio si è verificato ieri in provincia di Bologna. L'uomo era in casa quando ha inviato il messaggio dal testo romantico, via Whatsapp, alla moglie citando le parole di una canzone del maestro siciliano. Lei, fraintendendo le parole del marito e forse non riconoscendo la citazione, ha chiamato i carabinieri perché pensava che lui volesse addirittura togliersi la vita.

Una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, allertata dalla centrale operativa, ha raggiunto l'abitazione dell'uomo. “Non ho alcuna intenzione di suicidarmi, sto benissimo”, ha spiegato ai militari, un po’ sorpreso, chiarendo lo strano malinteso.

(Unioneonline/D)

