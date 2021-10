Tragedia in un’abitazione di Asti, dove un 13enne di origine senegalese è morto soffocato, dopo che il divano letto su cui si era sdraiato si è richiuso, senza lasciargli scampo.

A dare l’allarme è stato il cugino del ragazzino, di origine senegalese e di corporatura molto esile, che al momento del drammatico incidente era solo in casa.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le manovre per riuscire a estrarlo vivo sono però risultate inutili. Militari e medico legale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, affidando, dopo tutti gli accertamenti del caso, il corpo alla famiglia per il funerale.

(Unioneonline/l.f.)

