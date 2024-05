«Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella». Questo il messaggio inviato via Instagram dal Presidente della Repubblica per commentare il video di una bambina malata di tumore che suona il pianoforte. Un filmato che – tra lo sconcerto generale – è stato “bersagliato” da commenti irriguardosi e addirittura insulti, alternati ai tanti messaggi d’affetto.

Asia ha 14 anni ed è sottoposta a cure oncologiche all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

È stato lo stesso ospedale a diffondere il video nel quale la ragazzina – residente con la famiglia a Sala Consilina, nel Salernitano – si cimenta al pianoforte. E poi, incredibilmente, si sono scatenati gli haters.

Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. Una vicenda sconcertante arrivata anche all’attenzione del Capo dello Stato, che è voluto intervenire via social per dare il suo personale incoraggiamento alla piccola paziente.

«Quanto sarebbe bello se ognuno di noi si preoccupasse di usare le parole solo per strappare sorrisi e donare gioia?

Che mondo stiamo costruendo se lasciamo che accadano cose così aberranti?», ha scritto invece l’ospedale sul suo profilo Instagram. Aggiungendo: «Ma proprio perché crediamo nel potere delle parole abbiamo scelto di usarle per provare a sensibilizzare proprio quelle persone che, protette dall’anonimato, hanno scelto di insultare Asia. È a voi che ci rivolgiamo, ed è a voi che chiediamo di fare uno sforzo di umanità. Asia non ha scelto di essere malata, ma voi una scelta la avete: scegliete di “RESTARE UMANI” ed aiutateci a costruire un mondo migliore di questo. ASIA SEI UNA FORZA!».

(Unioneonline/l.f.)

